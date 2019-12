Campeão de Inverno do futsal feminino algarvio decide-se em Albufeira

Jogos são de entrada livre e haverá recolha de bens para uma campanha solidária da Associação de Futebol do Algarve.

As quatro primeiras classificadas, à 9ª jornada, do Campeonato de Futsal Feminino de Seniores do Algarve vão disputar, este fim de semana, 21 e 22 de novembro, no Pavilhão Desportivo Municipal de Olhos de Água, Albufeira, a primeira edição da Taça de Campeão de Inverno da Associação de Futebol do Algarve.

A nova competição, de entrada livre, coloca frente a frente, no sábado, o Grupo Desportivo e Cultural de Machados e a Sociedade Recreativa Boa-União Parchalense para a primeira meia-final, às 16 horas. Depois, às 18 horas, jogam a União Desportiva Castromarinense e o Sporting Clube Farense para a segunda meia-final.

As duas equipas vencedoras defrontam-se na final, marcada para as 18 horas de domingo, e todos os jogos terão transmissão em direto através da plataforma MyCujoo.

A Associação de Futebol do Algarve aproveita ainda o evento para promover a Campanha Natal Solidário, lançada recentemente, que consiste na recolha de bens alimentares, roupa ou brinquedos para os mais novos, que posteriormente serão doados a três Instituições de Solidariedade Social da região.

O público que se deslocar ao pavilhão durante o fim de semana terá à entrada uma árvore de natal, junto da qual poderá deixar as suas doações.