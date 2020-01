Campanha «Vencer a Asma» explica a doença em Portimão e Faro

Associação de doentes e sociedades médicas unem-se em ação de sensibilização e alerta para o impacto da asma grave no Algarve.

A campanha nacional «Vencer a Asma» chega ao Algarve, através de um roadshow em Portimão e Faro, para promover a consciencialização e sensibilizar a comunidade para o impacto da Asma Grave, uma condição que, estima-se, possa afetar cerca de 10% dos 700 mil asmáticos portugueses (i).

Na terça-feira, dia 28 de janeiro, na Alameda da Praça da República, em Portimão, e na quarta-feira, dia 29 de janeiro, no Jardim Manuel Bivar, em Faro, estará uma unidade móvel a distribuir informação sobre a asma grave e serão realizados rastreios, através de espirometrias e testes do controlo da asma.

As pessoas com asma grave têm dificuldade em controlar os sintomas da doença e têm um risco elevado de sofrer um «ataque de asma» (ii).

Cerca de 40 por cento são internadas, pelo menos, uma vez por ano, devido a este tipo de episódios.

Com o mote «Vencer a asma, antes que a asma o vença a si!» a iniciativa envolve a Associação Portuguesa de Asmáticos (APA), Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) e Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (GRESP), com o apoio da GSK – GlaxoSmithKline.

«A asma é uma das doenças crónicas não transmissíveis mais frequentes, afetando cerca de 700 mil portugueses. Estima-se que 10 por cento destes casos possam sofrer de asma grave, um quadro clínico que tem um grande impacto na qualidade de vida diária dos doentes», explica Mário Morais de Almeida, médico imunoalergologista e presidente da APA.

António Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, sublinha que «nos últimos tempos tem vindo a intensificar-se a investigação clínica nesta área, que muito preocupa a pneumologia, sendo que faz falta uma maior consciencialização da comunidade, em particular dos doentes e seus cuidadores, relativamente aos ganhos na qualidade de vida que as inovações terapêuticas mais recentes podem trazer».

Depois de, no passado, ter marcado presença em oito cidades portuguesas das regiões do norte, centro e Lisboa e Vale do Tejo, a campanha «Vencer a Asma» chega agora ao Algarve, para conhecer e debater os principais desafios reconhecidos pelas pessoas com esta patologia, especialmente as que que sofrem de asma grave.

Por sua vez, Manuel Branco Ferreira, presidente da SPAIC, considera que «iniciativas como esta são uma oportunidade de promover a literacia sobre a asma grave, esclarecer as dúvidas dos doentes, alertar a população para a importância do controlo da asma e reconhecimento dos seus sintomas e distinção dos casos de asma não controlada ou asma grave».

«Sabemos que o controlo da asma ainda é um desafio real e permanece como uma necessidade por satisfazer na vida diária de muitas pessoas com asma. Por isso, este tipo de iniciativas são importantes para consciencializar as pessoas com asma para a necessidade de atingirem e manterem o seu adequado controlo, de modo a aumentar o seu bem-estar, a viverem melhor e sem limitações na sua vida diária», defende Rui Costa, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e coordenador do GRESP – Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.

A asma afeta pessoas de todas as idades, mas normalmente inicia-se na infância. A asma grave é um quadro clínico de asma que requer tratamento com doses elevadas de corticoides inalados e um controlador adicional para prevenir o «descontrolo» da doença.

Os sintomas passam por tosse muito frequente, pieira/chiadeira recorrente, dificuldade extrema em respirar, sensação intensa de aperto no peito, cansaço incapacitante, ataques de asma frequentes e prolongados (1).

Os sintomas ou mesmo crises de asma podem ser desencadeados pela exposição a fumo do tabaco ou poluição atmosférica, bem como pela prática de exercício físico intenso, frio, determinados alimentos ou alguns medicamentos.

As infeções respiratórias têm, também, uma grande ligação com as agudizações da asma e têm sido relacionadas com a asma crónica grave (2).

