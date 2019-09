Objetivo é sensibilizar a comunidade para o problemática do cancro infantil.

Setembro é o Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil e para assinalar a efeméride a Câmara Municipal de Faro vai associar-se, pela primeira vez à campanha Setembro Dourado, promovida anualmente pela Associação Acreditar (Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro).

Como forma de sensibilizar os farenses, os edifícios dos Paços do Concelho, das juntas de freguesia, dos agrupamentos de escolas, do Mercado Municipal de Faro e a sede do Moto Clube de Faro estarão decorados com uma bandeira, a hastear no próximo dia 13 de setembro a partir das 15h00.

As bandeiras serão entregues por um motard do Moto Clube de Faro e recebidas pelo responsável máximo do órgão diretivo de cada entidade aderente, que simbolicamente as hasteará em local visível para assinalar o compromisso do concelho para com esta causa tão nobre.

No dia 14 de setembro, das 9 às 13 horas, irão também realizar-se diversas sessões de informação no Mercado Municipal, atividades que serão dinamizadas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação de Faro, em conjunto com a Associação Oncológica do Algarve.

Já na semana de 16 a 20 de setembro, irá ter lugar uma ação de distribuição de laços dourados (símbolo internacional da sensibilização para o cancro infantil), cartazes e panfletos, disponibilizados pela Associação Acreditar, a afixar nas instalações de diversas entidades do concelho.

Criado em 1997, o laço dourado (esta cor simboliza a força, a coragem e a resiliência destas crianças e jovens), é o símbolo internacional da sensibilização para o cancro infantil.

Homenageia crianças e adolescentes com cancro, sobreviventes, as famílias e os profissionais, voluntários e médicos que dedicam a sua vida a esta causa, à qual ninguém fica indiferente.

A coordenação da campanha Setembro Dourado no concelho de Faro cabe à autarquia, através da sua Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas, que conta com o apoio do Moto Clube de Faro e a colaboração de todas as entidades aderentes.