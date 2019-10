Caminhadas no Azinhal juntam-se ao mercado mensal da aldeia

Novo ciclo de Caminhadas no Azinhal arranca já no próximo domingo, dia 27 de outubro, às 10h00.

O ponto de encontro é na Casa do Povo da aldeia, onde é dado o «tiro de partida» para a iniciativa que nasceu há cerca de 2 anos e tem dinamizado os mercados mensais do Azinhal, que acontecem no último domingo de cada mês no Largo da Aldeia.

A realização periódica desta iniciativa proporciona aos participantes a oportunidade de conhecer e desfrutar da paisagem da serra algarvia nas mais diversas épocas do ano.

No mercado, num mar de variados produtos e com animação musical, encontra-se também a singularidade desta aldeia.

Os artesão locais trabalham ao vivo na cestaria, renda de bilros e na empreita, artes e ofícios que representam esta aldeia da serra algarvia e que vão resistindo ao comércio e à industrialização.

Os visitantes podem também encontrar à venda vários produtos locais, desde o mel, queijos de cabra e até as saudáveis frutas e legumes.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Marim e da Junta de Freguesia do Azinhal.