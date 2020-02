Camião TIR traz exposição tecnológica «Portugal+» a Portimão

Município desafiou comunidade escolar a visitar a mostra.

O camião TIR do projeto itinerante «Portugal +» poderá ser visitado na Alameda da República, em Portimão, entre 5 e 8 de fevereiro. Ali, estará patente a exposição tecnológica que percorre o país para divulgar as várias iniciativas e atividades de cariz cultural, educativo e lúdico, promovidas pela Fundação Altice Portugal.

A mostra estará todos os dias aberta à população, sem limite de idades e com entrada livre, disponibilizando o Móvel do Conhecimento, que em cinco janelas exibe pequenos vídeos inspiradores sobre alguns dos principais projetos da Fundação Altice: Khan Academy, Comunicar em Segurança e Tecnologias de Acessibilidade.

Os visitantes também podem utilizar um ecrã acessível com aplicações interativas, em formato de quizz, que dá a conhecer, de forma criativa, alguns dos princípios patentes nas «soluções de acessibilidade» do programa Inclui, nomeadamente varrimento, ampliação sucessiva, controlo pelo olhar, comunicação pictórica e leitura de ecrã.

Existem ainda quatro mesas interativas, com ecrã touch, para uso das plataformas Khan Academy e Campus by Fundação Altice, num ambiente virtual e com cenografia temática que remete para o universo do ensino e aprendizagem.

Para além disso, há uma parede animada e viva, com ilustrações que se iluminam com projeção e ganham vida ao toque, disponibilizando conteúdos do site «Ideia Simples», bem como uma galeria virtual, o que permite a visita guiada a algumas peças selecionadas da coleção de arte contemporânea da Fundação Altice, através de óculos de realidade virtual.

Complementa esta experiência interativa um muppie com a mascote 3D de um feiticeiro cartoonizado, com perguntas e respostas do projeto Comunicar em Segurança, adaptado a diversos ciclos de ensino e em modo de inteligência artificial, para responder e dar dicas sobre as questões colocadas pelos utilizadores.

O objetivo desta exposição itinerante é promover o conhecimento digital e tecnológico, sensibilizando, educando e formando através dos programas da Fundação e de outras ações pedagógicas.

Face ao interesse didático da iniciativa, o município de Portimão lançou o convite à comunidade escolar local, do 1º Ciclo ao Ensino Secundário, para uma visita à mostra nos dias 5, 6 e 7, entre as 10h00 e as 17h00, sujeita a inscrição prévia através dos serviços da autarquia.