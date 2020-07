Câmara Municipal de Lagoa mantém certificação única no país

Autarquia de Lagoa tem garantido a prossecução do Sistema de Gestão da Conciliação.

A Câmara Municipal de Lagoa garantiu a manutenção do seu sistema de gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, depois das auditorias que tiveram lugar durante o mês de maio e junho, para acompanhamento da implementação da Norma Portuguesa 4552:2016.

Estas resultaram na averiguação do impacto junto dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como no controlo de todo o processo e respetivos procedimentos, verificando-se por um lado «a consolidação desta estratégica de gestão de recursos humanos adotada pela organização e, por outro, um acolhimento muito positivo pelos dirigentes e pelos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo desta forma o sucesso deste projeto».

O compromisso político de adotar um Sistema de Gestão da Conciliação foi assumido em consonância com o objetivo de construir uma Cidade Educadora, Inclusiva, Inteligente e Sustentável, que se pretende em constante evolução, com o intento de facilitar e melhorar a forma como as equipas e as pessoas gerem a afetação do tempo e as suas responsabilidades profissionais, familiares e pessoais.

Assim, o município espera promover o bem-estar dos trabalhadores/as, os níveis motivacionais e a melhoria do desempenho da organização, bem como atrair e reter talentos, «o que se traduz também em maior qualidade de serviço público prestado às pessoas que escolhem Lagoa para viver, trabalhar, visitar ou investir».

A Câmara Municipal de Lagoa tem garantido a prossecução do Sistema de Gestão da Conciliação, executando o plano de ação aprovado a 21 de maio de 2019, onde se encontram traçados os objetivos de curto, médio e longo prazo.

As medidas a implementar no novo ciclo do Sistema são: o Programa de Reconhecimento por «Anos de Casa», o Programa «Lagoa a Ler em Família» e a sistematização das reuniões periódicas entre chefias diretas dos serviços e os seus trabalhadores/as, para melhorar o clima organizacional.

A autarquia de Lagoa continua a ser, até à data, a única autarquia do país a receber a Certificação da Norma Portuguesa 4552:2016 – Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal. A certificação tem validade até 3 de julho de 2022 e requer um constante acompanhamento e avaliação através de auditorias internas e externas.

Para mais informações sobre o Sistema de Gestão de Conciliação da Câmara Municipal de Lagoa e as medidas já adotadas, poderá consultar a página institucional da autarquia, aqui.