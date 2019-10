Novas instalações sanitárias, lava-pés, parque de campismo requalificado e reforço do talude da estrada são alguns dos projetos que a autarquia farense promete avançar.

Em mais uma edição da iniciativa «Faro Positivo», a autarquia deu a conhecer as obras e os mais recentes projetos de beneficiação em curso e previstos para avançar no concelho, na manhã de quarta-feira, dia 16 de outubro.



O périplo, para o qual a imprensa foi convidada, começou na Praia de Faro com a apresentação do novo Parque de Campismo, um investimento a rondar os 460 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias.

Na prática, vão ser requalificados todos os edifícios. Isto porque, «toda a área tem um regime especial que não permite novas edificação», começou por explicar António Palma, o arquiteto responsável.

Assim, em relação ao espaço exterior, «a atual urbanização de caravanas será substituída por um parque de campismo mais tradicional, onde o acampamento de tendas será o mais relevante. Teremos uma zona só para autocaravanas. Vamos introduzir vegetação e será criada uma faixa de arbustos junto ao muro de vedação que, será demolido e substituído por um murete encimado com malha de rede».

«A rede elétrica será toda revista e renovada com nova iluminação. A zona lúdica vai mudar de sítio e passaremos ter um campo para futebol ou voleibol e um equipamento infantil. Tanto a área de lazer como a de tendas serão preenchidas com areia. Por fim, os novos percursos pedonais, com lajetas de betão serão acessíveis a todos, mesmo os que possuem mobilidade reduzida», esclareceu o arquiteto.

António Palma, o arquiteto responsável pelo projeto do Parque de Campismo da Praia de Faro.

Quanto às estruturas, as valências atuais «serão mantidas. Ou seja, os blocos sanitários e o bar ficarão no mesmo sítio. Apenas na zona da portaria, nos anexos acoplados, será criada uma loja de conveniência. Mas em todo o espaço interior haverá intervenções a nível de pavimento, azulejos, peças sanitárias, redes de água e portas. No bloco principal, de maneira a garantirmos o acesso ao topo às pessoas com mobilidade condicionada, iremos criar um elevador de acesso. No bloco sanitário masculino será criada uma estação de serviço para autocaravanas e onde está o parque infantil iremos ter uma zona de estendais», acrescentou António Palma.

Esta é uma obra que já deveria ter sido iniciada no passado dia 1 de outubro. Contudo, tal não se sucedeu, devido à providência cautelar apresentada pela Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo Municipal e Social da Praia de Faro que se recusa a abandonar o local.

Apesar disso, Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, mostrou-se confiante com a possível decisão do Tribunal Administrativo de Loulé.

«Já contestámos a providência cautelar e estamos a aguardar. Acho que o tribunal vai decidir a nosso favor e logo que essa situação esteja resolvida, o empreiteiro iniciará com os trabalhos», afirmou o edil.

Questionado pelos jornalistas sobre se o novo Parque de Campismo da Praia de Faro será uma nova atração para a cidade e o concelho, Rogério Bacalhau respondeu que esse não é o objetivo primordial, mas sim o «trinómio de mais e melhor economia, emprego e turismo». Mas também porque «o espaço esteve muitos anos sem cuidado. Neste momento, há condições para atuarmos aqui e a Praia merece».

Banhistas vão ter mais e melhores unidades sanitárias

Ao contrário das obras no Parque de Campismo da Praia de Faro, os trabalhos para a renovação das casas de banho públicas já começaram. A primeira, na zona Poente, ao pé da entrada principal, já se encontra em obras, num investimento a rondar os cerca de 300 mil euros. Todas as outras, apesar de ainda não estarem adjudicadas a nenhuma empresa, serão também requalificadas.

O objetivo é «a melhoria das condições higiossanitárias, adequando-as a pessoas com mobilidade condicionada. Pretende-se dar uma imagem coerente a todas as unidades de forma a ganharem identidade. Assim, iremos criar, em todas elas, um ripado, que terá expressão em relação à zona de circulação», esclareceu António Palma, arquiteto responsável pela intervenção nos balneários.

Nesta área, a grande novidade começa a ser executada já a partir da semana que vem. Trata-se um novo módulo sanitário, no Largo de lazer Jacques Cousteau, depois dos primeiros quiosques da zona nascente da Praia. Um investimento que ascende os 220 mil euros.



«Será uma edificação muito simples, o mais anti vândalo possível. A sanita e o lavatório serão em inox, os módulos compactos e uma porta com chapas de aço. Além disso, haverá um moedeiro que apenas estará ativo se a Câmara assim o decidir», explicou o arquiteto. O que vai sobressair nesta obra serão as cores escolhidas para os azulejos, o azul e o vermelho.

Para Rogério Bacalhau, a cereja no topo do bolo seria que todas as unidades estivessem «recuperadas e a funcionar em pleno» já no verão de 2020.

Os banhistas vão ainda poder contar com nove plataformas com lava-pés. Um investimento de mais de 260 mil euros, «em pontos de maior afluência e em lugares de boa visibilidade, com equipamento hidráulico antivandalismo».

Estrada de acesso à Praia com talude requalificado

Mesmo antes da época balnear, o talude, terreno em decline na lateral da estrada de acesso à Praia de Faro, ruiu. Assim, segundo o presidente Rogério Bacalhau, as obras que já se iniciaram visam: «criar uma zona de segurança e proteger a própria estrada». Ainda segundo a autarquia, na prática serão «removidas as pedras existentes, reposição do talude com recurso a terras e pedras e a regularização da berma da estrada». O projeto, com um investimento de cerca de 890 mil euros deverá estar concluído no mês de novembro.

Lançamento de concurso para nova ponte pode estar para breve

Rogério Bacalhau marcou presença no ciclo de visitas «Faro Positivo». O presidente da Câmara Municipal foi questionado pelos jornalistas acerca da construção da nova ponte da Praia de Faro.

«Temos uma verba alocada para a construção da ponte na ordem dos três milhões e meio de euros. O ano passado fizemos mais uma adenda ao contrato para aumentar o nosso financiamento. Aliás, dos três milhões e meio, a maioria é financiamento do município. Fizemos algumas alterações à ponte, nomeadamente nos arcos que tinham um custo muito avultado e neste momento temos um projeto adequado a estes três milhões e meio de euros. Nesse sentido vamos lançar o concurso com um projeto reformulado e espero que desta vez tenhamos candidatos para a sua execução, para que a obra possa ser construída», afirmou.

Ainda segundo o presidente da autarquia, o lançamento do novo concurso pode mesmo acontecer ainda este ano. «Estamos a trabalhar com a Polis e, em princípio, até ao fim do ano, será lançado o concurso».

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.

Por fim, Bacalhau acrescentou ainda que a ponte é fundamental para outros projetos que a autarquia tem em mente para a Praia de Faro.

«A ponte é importante por várias razões. Uma delas a entrada e a saída com maior segurança. Gostávamos também de fazer mais intervenções como uma rede viária que, enquanto não tivermos a ponte não a poderemos fazer porque o custo é mais do triplo. Há aqui um conjunto de intervenções nesta península que é a praia por excelência dos farenses e que é preciso dar continuidade».