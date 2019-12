Câmara de Silves sem atendimento ao público no dia 2 de janeiro

Implementação de novos sistemas impõe encerramento.

Todo o atendimento ao público da Câmara Municipal de Silves (Edifício dos Paços do Concelho e Edifício da Rua da Sé) estará fechado no próximo dia 2 de janeiro de 2020, devido à implementação do novo sistema contabilístico e consequente atualização dos respetivos programas informáticos.

Este procedimento decorre da obrigação legal imposta pelo Decreto-lei 192/2015, que estabeleceu a criação de um sistema de normalização contabilística na Administração Pública.

O executivo pede «a compreensão de todos os munícipes», garantindo que «a autarquia desenvolverá todos os esforços no sentido de reabrir os serviços com normalidade no dia 3 de janeiro».