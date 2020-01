Câmara de Lagos passa a licenciar as atividades marítimo-turísticas

Acesso ao corredor marítimo localizado na Praia Dona Ana, utilizado na tomada e largada de pessoas no âmbito da atividade marítimo-turística de passeios às grutas, passa a estar sujeito a licenciamento municipal.

Esta alteração decorre da transferência de competências no domínio da gestão das praias marítimas que o município de Lagos aceitou receber já em 2020.

Para poder passar a emitir as licenças de utilização do corredor marítimo da Praia Dona Ana para o exercício das atividades marítimo-turísticas de passeios às grutas, a Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião ordinária, realizada a 22 de janeiro, o procedimento administrativo que estipula as condições de atribuição dessas licenças.

A proposta para o procedimento a adotar, visando a implementação da nova competência municipal, foi elaborada no seguimento de reuniões tidas com as várias entidades intervenientes nesta atividade, designadamente a Autoridade Marítima Nacional – Capitania do Porto de Lagos e a Docapesca – Portos e Lotas, SA, prevendo, neste primeiro ano, uma continuidade das práticas anteriormente seguidas, as quais têm em conta a avaliação da capacidade do local, as suas condições de segurança e as especificidades históricas da atividade.

Fica assim salvaguardada a possibilidade de atribuição anual de 40 licenças às embarcações e respetivos proprietários que cumpram os requisitos de segurança e representem a tradição histórica associada a esta atividade, a qual remonta a meados do século passado, quando antigos pescadores, para complementar os magros rendimentos retirados da vida difícil no mar, começaram a fazer passeios para dar a conhecer as grutas existentes e daí conseguir algum extra para o orçamento familiar.

Atendendo à circunstância da competência em causa ter sido recebida apenas desde 1 de janeiro deste ano, a Câmara Municipal atribuirá no corrente ano as referidas licenças, à semelhança dos anos anteriores, para não existir interrupção nesta atividade económica, cobrando a taxa devida em momento posterior à emissão do título da licença, logo que a mesma seja aprovada pela Assembleia Municipal, uma vez que se trata de um procedimento mais moroso e que exige a elaboração de um estudo económico-financeiro.

As condições para atribuição das licenças e as obrigações a que os detentores das mesmas ficam sujeitos serão divulgadas através de edital, a divulgar na página de internet da Câmara Municipal de Lagos e nos locais habituais.