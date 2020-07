Câmara de Lagoa está «atenta» à ocupação das praias do concelho

Autarquia promoveu reunião com várias entidades.

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, reuniu-se durante a manhã de sexta feira, 24 de julho, com representantes das autoridades de saúde, turismo, ambiente, segurança, e proteção civil, para avaliar a situação da ocupação das praias no concelho.

As praias da Marinha, Benagil, Albandeira e Vale de Centeanes são os pontos que estão a registar maior pressão com níveis de ocupação acima do recomendado. Nesse sentido, o autarca confirmou que já foi «reduzido o estacionamento junto a estas praias, seguindo as indicações da Agência Portuguesa do Ambiente». O inicio das obras municipais na Praia da Marinha é outra medida dissuasora da utilização daquele destino balnear.

Durante a reunião foi efetuado «um acompanhamento ao minuto da situação das praias no concelho, através de instrumentos de monitorização implementados pela Câmara Municipal que permitem a obtenção de dados sobre o número total de pessoas».

Sensibilizar foi a palavra chave saída deste encontro de trabalho. Sensibilizar, por um lado, as autoridades para a necessidade de maior fiscalização nas zonas de trânsito e de estacionamento. Por outro lado, sensibilizar os veraneantes para que prefiram praias com areais mais amplos e menos concorridos.