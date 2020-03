A Câmara Municipal de Albufeira «declara a total disponibilidade para colaborar sempre com as autoridades e reitera a sua confiança em todos os elementos que compõem o executivo municipal, gabinete de apoio e serviços camarários».

Em resposta às diversas solicitações de órgãos de Comunicação Social e cumprindo o seu dever de transparência, a Câmara Municipal de Albufeira acaba de emitir um comunicado de imprensa.

Na sequência de uma denúncia anónima contra eleitos e funcionários do município de Albufeira, durante o dia de hoje, 5 de março, esteve presente no Edifício dos Paços do Concelho uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária, munida do competente auto de busca.

No decorrer das diligências foram solicitados diversos documentos relativos à atividade da autarquia bem como comunicações eletrónicas – elementos que foram prontamente cedidos pelos serviços.

Segundo o comunicado da autarquia, foram ainda integralmente respondidas todas as questões formuladas pelos inspetores.

Por fim, a Câmara Municipal de Albufeira «declara a total disponibilidade para colaborar sempre com as autoridades e reitera a sua confiança em todos os elementos que compõem o executivo municipal, gabinete de apoio e serviços camarários».

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação em curso, tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, levou hoje a cabo a operação «Empório», realizando buscas domiciliárias e não domiciliárias, na autarquia de Albufeira, em duas sociedades em Lisboa e Leiria, bem como em escritório de advogado.

As referidas diligências, foram presididas por um Juiz de Instrução Criminal e três Procuradores da Republica, participando 40 investigadores e Peritos da Policia Judiciária.

Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio, fraude fiscal, prevaricação e abuso de poder.

Foram constituídos cinco arguidos, prosseguindo a investigação para determinação de todas as condutas criminosas, benefícios ilícitos, respetivos agentes e outros comparticipantes.