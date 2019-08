Camaleão presente no Orçamento Participativo Jovem Portugal 2019

O Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve (CRICA), projeto de um grupo de jovens de Lisboa encabeçado por Miguel Villa de Brito, obteve 314 votos alcançando o terceiro lugar no Orçamento Participativo Jovem Portugal 2019.

Esta foi uma das propostas em destaque na apresentação pública dos resultados daquele que é o orçamento público que elege as melhores ideias dos jovens para Portugal.

Participativo Jovem Portugal 2019, inserida na programação do Dia Internacional da Juventude, que decorreu no Jamor, na segunda-feira, dia 12 de agosto.

O evento, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, do presidente do IPDJ, Vitor Pataco, e do apresentador e ator Rui Unas.

Com esta vitória, o Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve poderá começar a trabalhar no projeto já a partir de setembro.

Segundo os autores da proposta, Artur Guerreiro, Nuno Alóvia, Guilherme Carvalho e Miguel Brito, «o camaleão-comum, em Portugal, só existe no litoral algarvio e a sobrevivência desta espécie encontra-se ameaçada pela fragmentação do território, bem como pelos constantes atropelamentos e capturas ilegais». Daí a necessidade de se «reverter esta situação» e agir o mais rapidamente possível.

O CRICA vai «procurar ser um local onde o camaleão do Algarve se possa reproduzir, ser tratado e estudado. A sensibilização ao risco de vida do camaleão e a promoção turística também fazem parte dos objetivos».

O projeto terá um custo orçamentado de 60 mil euros.