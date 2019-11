Café Calcinha terá «Conversas com…» Reinaldo Teixeira

Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, é o próximo convidado do evento «Conversas com…», no dia 15 de novembro, sexta-feira, às 21h30, no histórico Café Calcinha.

Natural do concelho de Loulé, Reinaldo Teixeira tem-se destacado como empresário de sucesso, nomeadamente nas áreas do turismo e imobiliária, mas também no desporto e no mundo do Futebol.

Entre outras funções que desempenhou, foi delegado da Liga Portuguesa de Futebol e, no passado mês de junho, foi eleito presidente da Associação de Futebol do Algarve para o quadriénio 2019-2023.

“Conversas Com…” é um projeto que o município louletano tem levado a efeito desde 2015. O histórico Café Calcinha, em Loulé, tem recebido um importante ciclo de conversas, que pretendem trazer até ao público presente as memórias dos convidados, todos eles com ligação ao desporto, dando a conhecer o seu trabalho e partilhando com todos as histórias e estórias da sua carreira desportiva.

Este ano já participaram nesta atividade o treinador Manuel Cajuda, Lenine Cunha – o atleta mais medalhado do mundo -, os pilotos Miguel Farrajota e Carlos Sousa, o ex-árbitro Pedro Henriques e o vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Sandro Araújo.

A entrada é livre e a apresentação e moderação estará a cargo, mais uma vez, de Neto Gomes.