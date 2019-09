Cacela Velha volta a receber o Mercado de Trocas

Cacela Velha recebe, no dia 29 de setembro, domingo, entre as 15 e as 18 horas, mais uma edição do Mercado de Trocas.

Enquadrado na filosofia da economia solidária, o mercado possibilita a troca de bens ou serviços de forma direta, sem recorrer a dinheiro, permitindo a todos a experiência de uma realidade onde não existem limitações económicas.

No Mercado de Trocas podem ser encontrados muitos produtos alimentares como legumes, fruta, plantas, ervas aromáticas, mel, bolos, pão, compotas ou todo o tipo de artesanato.

Este evento, que tem entrada livre, é organizado pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, através do Banco Local de Voluntariado, e conta com a colaboração do Centro de Investigação e Informação do Património Cultural de Cacela (CIIPC) e da Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção do património Natural e Cultural de Cacela (Adrip).