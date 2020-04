Cabrito na Páscoa? Aqualuz Lagos serve em take away ecológico

O Aqualuz Lagos Suite Hotel Apartamentos propõe um almoço de Páscoa para duas pessoas com as opções de menu tradicional em regime de take away: com marcação prévia até 24 horas, os clientes que quiserem levar para casa os sabores típicos contam ainda com o compromisso de sustentabilidade do hotel, que utiliza embalagens com zero plástico.

Na sexta-feira, dia 10, e no domingo, dia 12, o hotel prepara um menu composto pelo cabrito assado no forno para dois, acompanhado com batata no forno à camponesa, grelos salteados, arroz de miúdos, pão da aldeia aromatizado acabado de cozer e uma garrafa de vinho seleccionada da garrafeira do restaurante.

As encomendas são para um mínimo de duas pessoas e podem ser levantadas na recepção do Aqualuz Lagos à hora previamente combinada, com toda a comodidade e segurança através de pagamento por contactless via telemóvel ou cartão.



Menu Especial de Páscoa para duas pessoas

Dias 10 e 12 de abril ao almoço

Levantamento das encomendas até ao meio-dia com marcação prévia até 24 horas

Preço por dose (para duas pessoas): 27,75 euros (IVA incluído)

Reservas (+351) 282 770 620 | Rua Sacadura Cabral, nº 8, 8600-619 Lagos