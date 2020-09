Bruno Tabata deixa o Portimonense e assina pelo Sporting

Extremo brasileiro pode estrear-se…em Portimão.

O Sporting Clube de Portugal contratou o extremo brasileiro Bruno Tabata ao Portimonense, que perde assim uma peça importante no início da época 2020/21. Os valores da transferência não foram, até ao momento, revelados por nenhum dos emblemas.

Bruno Tabata, chegou a Portimão em 2015/2016, tendo feito a sua estreia na equipa principal dos alvinegros na época seguinte. Ao serviço dos algarvios, disputou 119 partidas e apontou nove golos, tendo também chegar à seleção olímpica brasileira. Agora, assina pelos leões por cinco épocas.

Em declarações ao site oficial da turma verde e branca, Tabata afirma que «a dimensão do Sporting CP é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande Europeu. Espero estar preparado».

O jovem atleta de 23 anos explica ainda que pode «jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o míster quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias».

Recorde-se que o Portimonense recebe o Sporting no domingo, dia 4 de outubro, às 21h00, pelo que o reforço leonino pode estrear-se, precisamente, frente à antiga equipa.