Bombeiros Sapadores de Faro comemoram 137 anos

Programa de celebrações decorre durante toda a manhã de sábado, 7 de dezembro.

As comemorações do aniversário dos Bombeiros Sapadores de Faro começam às 9h00 de amanhã, com o hastear das bandeiras no quartel da unidade.

Às 9h30 serão lembrados aqueles que já partiram, com uma romaria ao cemitério para uma homenagem aos bombeiros falecidos.

O programa prossegue com um desfile pelas ruas da cidade, às 10h30, em direção ao quartel. Aqui, às 11h00, as entidades serão recebidas por Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro e José Tomás Valente, comandante da corporação.

A sessão oficial do 137º aniversário terá depois o seu início às 11h30, realizando-se a inauguração de dois veículos (Veículo de Comando e Comunicações e Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios) que reforçam o parque automóvel do Corpo de Bombeiros Sapadores.

Seguem-se as intervenções oficiais, encerrando a cerimónia com a inauguração do presépio preparado pelos elementos da corporação farense e um almoço convívio.