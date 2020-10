O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, deu posse, no início deste mês, à nova adjunta técnica do comando dos Bombeiros Municipais, Sara Ferreira.

Fica assim completo o quadro de pessoal previsto para os cargos de chefia no Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão.

Sara Raquel Martins Ferreira, licenciada em Geografia, Ambiente e Desenvolvimento é, desde o dia 1 de outubro deste ano, adjunta técnica do comandante no Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão.

A nomeação de Sara Ferreira pelo presidente do município, António Miguel Pina, é efetuada por um período de cinco anos, eventualmente renovável por idêntico período.

Sara Ferreira desempenhou funções no Gabinete de Planeamento e Ordenamento do Território do Município de Almodôvar entre 2011 e 2015, tendo depois integrado, durante dois anos, a Divisão de Informática do município de Olhão, na área de Sistemas de Informação Geográfica.

Era, desde 2017, adjunta técnica do comandante do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, de onde saiu para desempenhar o cargo que agora ocupa nos Bombeiros Municipais de Olhão.