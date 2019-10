Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão (CBMO) comemora na próxima terça feira, 29 de outubro, o seu 88º aniversário desde a sua municipalização, em 1931.

As celebrações, essas, realizam-se apenas no dia 2 de novembro, sábado, no parque de estacionamento municipal Bela Olhão. Além das entidades oficiais, foram convidados todos os bombeiros e as suas famílias.

As festividades começam com a promoção de 12 bombeiros voluntários que concluíram o seu estágio, integrando as fileiras do CBMO com a categoria de 3ª, seguindo-se a entrega dos troféus de reconhecimento relativos a 2019 aos elementos que se destacaram ao serviço da comunidade.

Neste dia de celebração, serão também apresentados os novos equipamentos que o município olhanense adquiriu para dotar os bombeiros da cidade «das melhores condições de trabalho».

Os soldados da paz receberão, assim, equipamentos de proteção individual (capacete, cógula, fato de combate a incêndios estruturais, luvas, botas e peça facial) de última geração, «ao nível do que de mais inovador se utiliza a nível internacional».

Será ainda oferecido ao CBMO uma tela de salvamento, bem como diversos equipamentos de apoio aos salvamentos, como capuzes de resgate a vítimas em atmosferas contaminadas.

Trata-se de um equipamento único na região do Algarve e que ainda poucas corporações usam a nível nacional. O município entregará, ainda, uma câmara térmica (drone) equipada com dispositivos para operações de socorro, salvamento e resgate.

No total, a autarquia investiu 170 mil euros na aquisição destes equipamentos, demostrando, desta forma, o seu «compromisso com a segurança dos homens e mulheres que socorrem a população».

Este corpo de bombeiros conta, atualmente, nos seus diferentes quadros (comando, ativo, honra e fanfarra), com 141 elementos, sendo 55 funcionários da autarquia e os restantes voluntários.

Tem também ao seu dispor, no total, 37 viaturas de combate a incêndios, apoio, ambulâncias, embarcações, motos, máquinas e reboques.

O atual quartel-sede, situado na Avenida Bernardino da Silva, será em breve substituído por uma estrutura construída de raíz, com todas as condições de funcionalidade e fora do núcleo urbano da cidade.