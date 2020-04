Bombeiros e Cruz Vermelha do Algarve recebem formação da Marinha

Formação em descontaminação.

​A Escola de Tecnologias Navais (ETNA) da Marinha recebe durante esta semana bombeiros pertencentes a diferentes corporações do Algarve, bem como elementos da Cruz Vermelha daquela região. O objetivo é ministrar formação na área da descontaminação, a um total de 60 elementos.

A primeira ação de formação realizou-se na terça-feira, 21 de abril, com a presença de soldados da paz do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, do Corpo de Bombeiros de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do Corpo de Bombeiros de Faro – Cruz Lusa.

As ações prosseguiram ontem, quarta-feira, 22 de abril, com a formação a ser dada a 15 a profissionais da Cruz Vermelha de Faro-Loulé, Lagos, Portimão e Silves-Albufeira.

Hoje e amanhã, sexta-feira, estarão em formação elementos dos Bombeiros de Albufeira, Faro e Portimão.

A Marinha formou equipas próprias na área da descontaminação, as quais já atuaram em diversas ações. A formação a entidades externas surge no sentido de colaborar com a sociedade neste combate à pandemia causada pelo coronavírus.

A formação ministrada pela Marinha segue as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde e aborda temas como a colocação e remoção do Equipamento de Proteção Individual.