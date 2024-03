Bombeiros do Algarve recolhem 131 toneladas de resíduos elétricos

Na 8.ª edição do Quartel Electrão, as associações humanitárias de Bombeiros Voluntários do Algarve recolheram um total de 131 toneladas de resíduos elétricos, o que se traduziu em 11 mil euros de prémios.

As 14 associações humanitárias de Bombeiros Voluntários do distrito de Faro, que participaram na 8.ª edição do Quartel Electrão que decorreu ao longo de 2023, recolheram um total de 131 toneladas de resíduos elétricos, como pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados que foram encaminhados para reciclagem.

Por este contributo para a causa ambiental, as associações do distrito recebem mais de 11 mil euros em prémios.

A Associação Humanitária de Bombeiros de Vila Real de Santo António, que garantiu 60 toneladas para a campanha, foi contemplada com o Prémio Regional Sul (que engloba os distritos de Beja e Faro). Os vencedores dos prémios regionais recebem 750 euros em cartões pré-pagos de combustíveis.

A iniciativa, dedicada à recolha de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, lançada pelo Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, tem como parceira a Liga dos Bombeiros Portugueses e conta já com 12 anos de história.

As contrapartidas financeiras entregues às associações aderentes são uma forma de recompensar os bombeiros pelo empenho e dedicação na recolha de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados, que são posteriormente enviados para reciclagem pelo Electrão.

Por cada tonelada recolhida, as associações recebem uma compensação financeira de 75 euros, mas são atribuídos vários outros prémios. O principal é uma viatura nova de combate a incêndios, para a associação que mais resíduos recolhe a nível nacional. Este ano o primeiro prémio foi entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz. Há também um segundo prémio no valor de cinco mil euros em equipamentos de proteção individual, seis prémios regionais, prémios para as associações que recolhem mais pilhas e lâmpadas e um prémio para o novo quartel aderente que mais se destaca nas recolhas. Existe ainda um incentivo financeiro extra para premiar as associações que recolheram mais de 30, 45 e 60 toneladas.

Os resultados nacionais

A nível nacional a 8.ª edição do Quartel Electrão regista um valor recorde de apoio aos bombeiros: são, no total, cerca de 270 mil euros em prémios a atribuir às associações de bombeiros que, no ano passado, aderiram a esta campanha.

O valor relativo à edição de 2023 foi conseguido graças ao esforço das 201 associações de bombeiros de todo o país, que se envolveram nesta missão e conseguiram sensibilizar e mobilizar a população e empresas para a importância de separar e encaminhar corretamente estes resíduos para a reciclagem.

Este esforço realizado em comunidade, para beneficiar uma causa ambiental, mas também social, na medida em que apoia os bombeiros, resultou na recolha de 2.300 toneladas de equipamentos, a nível nacional, mais concretamente, 11 toneladas de pilhas e baterias, 26 toneladas de lâmpadas e 2.258 toneladas de equipamentos elétricos usados.

Trata-se, mais uma vez, de um desempenho muito relevante para os resultados globais da Rede Electrão, que em 2023 ultrapassou as 20 mil toneladas de equipamentos elétricos usados recolhidos e enviados para reciclagem. «Os bombeiros entregaram o equivalente a 12 por cento das quantidades recolhidas pelo Electrão através da rede de recolha própria, o que representa um contributo muito importante para os resultados globais alcançados», elogia Ricardo Furtado, diretor geral do Electrão.

«Cada vez mais os bombeiros voluntários são um agente de proteção do ambiente em toda a linha, seja pelo trabalho que desenvolvem de proteção da população e das florestas, seja pela sensibilização para a reciclagem de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados, muitos dos quais contêm elementos perigosos que, se não forem corretamente tratados, impactam negativamente o ambiente e a saúde humana. Todas estas missões estão interrelacionadas», reforça.

«O Quartel Eletrão é uma iniciativa a que os Bombeiros de Portugal estão associados desde sempre com enorme satisfação e orgulho. Se, por um lado, é mais uma iniciativa que permite almejar a obtenção de apoios para suporte da sua missão de socorrer, por outro lado, é a demonstração da assunção da responsabilidade ambiental que lhes cabe como simples cidadãos. Estas duas vertentes permitem-nos acentuar, valorizar e desejar a continuidade do Quartel Eletrão», sublinha António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.

A 9.ª edição do Quartel Electrão já arrancou em janeiro deste ano, e termina a 30 de novembro. As associações humanitárias de todo o país vão ter oportunidade de continuar o trabalho de apoio à comunidade e proteção do ambiente habilitando-se, ao mesmo tempo, a ganhar prémios.

No website é possível localizar o quartel aderente mais próximo para entregar pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados.