«Bomba» de Miguel Bandarra dá liderança natalícia ao Farense

Em partida a contar para a 13ª jornada da LigaPro, um tento solitário de Miguel Bandarra deu a vitória ao Farense, que vai entrar em 2020 a comandar o campeonato.

O primeiro sinal de perigo na partida surgiu logo aos dois minutos e pertenceu ao Feirense, por intermédio de João Victor, mas o remate do brasileiro saiu ao lado da baliza algarvia.

Mas quem marcou foi o Farense aos sete minutos, com um golaço de Miguel Bandarra na cobrança de um livre direto. O jogador, natural de Vila Real de Santo António, disparou um tiro cheio de efeito que deixou sem qualquer hipótese Caio Seco.

A turma de Sérgio Vieira tinha a lição bem estudada e ia controlando a partida, tendo uma excelente chance para dilatar o marcador aos 22 minutos – Irobiso rematou para uma defesa incompleta de Caio Seco, com Ryan Gauld a chegar atrasado à recarga.

O escocês, dois minutos depois, voltou a ter o segundo golo nos pés mas viu Caio Seco negar-lhe os intentos.

O Feirense conseguiu resfriar o ímpeto farense e até teve algumas aproximações à baliza de Hugo Marques, insuficientes para alterar o resultado até ao intervalo.

Foto: Nelson Ferreira

Os anfitriões voltaram a entrar com força e quase marcaram aos 52 minutos – um corte defeituoso de Ícaro quase traiu o keeper feirense, Caio Seco. A oportunidade seguinte saiu dos pés de Miguel Bandarra – um livre lateral, na esquerda do ataque algarvio, embateu na trave da baliza adversária (65′).

No minuto seguinte, grande susto para o Farense: Camará aproveitou uma saída em falso de Hugo Marques e rematou para a baliza deserta, valendo ao conjunto de Faro a intervenção da defesa a desviar o esférico do caminho para o golo.

Aos 75 minutos houve magia de Ryan Gauld no flanco direito do ataque algarvio – o escocês, após um enorme trabalho individual, serviu Fabrício Simões, que na cara do golo viu o seu remate ser intercetado para canto. Pouco depois, o avançado brasileiro apareceu novamente em excelente posição para marcar mas atirou para as nuvens.

O 1-0 manteve-se até final e, com este resultado, a equipa do São Luís soma 33 pontos, segurando a liderança do campeonato e garantindo um Natal e Ano Novo em primeiro lugar.

O Farense volta à ação no dia 5 de janeiro, domingo, às 11h15, numa partida frente ao Benfica B.