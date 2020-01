Dois novos equipamentos desportivos e de lazer foram inaugurados este domingo, 26 de janeiro, na freguesia de Boliqueime que visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, através da criação de espaços que promovem o lazer e o desporto.

O Parque de Merendas da Maritenda – projeto vencedor de Boliqueime do Orçamento Participativo do município de Loulé em 2015, que, apesar de ter sido finalizado no início de 2018, beneficiou de alguns melhoramentos que não constavam do projeto inicial, e assim abriu as portas ao público neste dia, num terreno de fácil acesso, junto à EN125.

No total, o Parque integra três zonas de merendas, sendo duas delas cobertas com duas telas de sombreamento. O espaço está preparado para receber pessoas com mobilidade reduzida, existindo dois lugares de estacionamento e uma zona de merendas específica para o efeito.

Indo ao encontro da política ambiental e de aumento dos espaços verdes em todo o concelho, foram plantadas no local algumas árvores, as quais possuem um sistema de rega automática, numa clara aposta também na poupança hídrica nos espaços públicos.

Este novo ponto de encontro e de convívio teve um custo que rondou os 46 mil euros.

Seguiu-se o momento inaugural dos Campos de Petanca, uma obra da responsabilidade da Junta de Freguesia e que se localiza no novo Parque de Merendas.

Trata-se de um equipamento que visa fomentar a prática do desporto, direcionado para várias faixas etárias, já que pode ser praticado tanto por adultos como por crianças. A partir de agora estes Campos ficam ao dispor da população que queira usufruir de momentos de convívio em família ou entre amigos.

Este equipamento teve um custo superior a 20 mil euros.

Para os responsáveis da Autarquia de Loulé, estes espaços revestem-se de especial importância para incrementar o espírito de vizinhança e promover a atividade física junto da população de uma freguesia que se encontra em franca expansão.