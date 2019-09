Boeing Employees Choir cantam o espírito de Seattle hoje na Sé de Faro

Coletivo dá rosto à Boeing, empresa reconhecida internacionalmente pelas conquistas técnicas na aviação.

A Sé de Faro recebe hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro, às 19 horas, a atuação do Boeing Employees Choir, um coro de Seattle, cidade portuária e a mais populosa do estado de Washington, nos Estados Unidos da América.

O coro desloca-se à Peninsula Ibérica e estará em digressão em Portugal no início deste mês, sob a direção do Maestro Dr. David Chrysler e com o acompanhamento da pianista Amy Boers.

Em Faro será apresentado um programa diversificado. A entrada é livre.

«Trabalhamos para a companhia Boeing. Cantamos para os nossos Amigos» é o lema do coro dos funcionários da famosa empresa aeronáutica. Um coletivo com mais de 75 anos, «ao serviço da nossa empresa e da nossa comunidade como embaixadores da música e da boa vontade. Através da nossa música, tocamos as pessoas e partilhamos dos seus desejos e sonhos e continuamos a evoluir. Pretendemos ser um grupo coral excepcional, refletindo os padrões de classe mundial que a Boeing impõe aos seus produtos», informa o grupo.

«Sob a orientação talentosa do nosso diretor musical, Dr. David Chrysler, acrescentámos novas dimensões às nossas performances e continuamos a crescer musicalmente. Composto principalmente por funcionários da Boeing, reformados e suas famílias, o coro é selecionado através de audições e dá mais de 15 de concertos anuais».

«O nosso repertório varia desde Bach até à Broadway, e cada concerto inclui seleções dos compositores clássicos intemporais, Americana, espirituais e música folk – talvez em meia dúzia de línguas», acrescenta o coletivo norte-americano em nota enviada às redações.

«Começámos a ampliar as nossas amizades em 1986 quando internacionalizámos a nossa música a convite da cidade irmã de Seattle, Nantes, em França. Desde então, fizemos sete tournées internacionais. No verão de 1999, passámos duas semanas na Austrália e na Nova Zelândia. Em Sydney, representámos os Estados Unidos da América no Festival Internacional de Música onde interpretámos um programa patriótico no Parlamento em Canberra, a 4 de julho».

«Em 2002 cantámos na Áustria, Polónia, República Checa e Alemanha, onde actuámos na Frauenkirche, a famosa Igreja de Dresden destruída nos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Este ano de 2019 visitamos Portugal e Espanha».

Os membros deste coro financiam pessoalmente os seus próprios passeios.



«Sabemos que quaisquer sacrifícios financeiros são mais do que compensados pela alegria de compartilhar a nossa música com outras culturas. Em cada estação nós reservamos tempo para visitar casas de repouso porque nós apercebemo-nos que as nossas actuações musicais podem operar milagres nestas instituições. Muitos dos nossos concertos são em benefício da organização patrocinadora».

«Na nossa busca de conseguirmos dar mais do que música à comunidade, contribuímos com uma parte dos honorários que recebemos para algumas instituições de caridade que elegemos. O poder da música de ajudar a curar tem sido uma experiência pessoal para os elementos do coro.l», acrescenta ainda o coletivo.