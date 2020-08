Boa Esperança mostra hoje a sua «Marafada Quarentena» em Estômbar

Comédia tem textos e letras originais de Carlos Pacheco.

O programa «A Cultura Sai À Rua – Verão 2020», promovido pela Câmara Municipal de Lagoa, prossegue, hoje, terça-feira, 25 de agosto, com o espetáculo de comédia teatral «Marafada Quarentena», no Recinto das Tasquinhas, em Estômbar, às 21h00.

Com textos e letras originais de Carlos Pacheco, em mais uma produção do Boa Esperança Atlético Clube, protagonizada pelo elenco do Teatro da Boa Esperança, a peça acompanha as peripécias de uma família tão hilariante quanto disfuncional, durante o período de confinamento.

Quando é decretado o estado de emergência, o pânico instala-se dentro do pequeno apartamento da família Sampaio, que se encontra à beira do divórcio.

Tudo começa a dar errado, quando Anatólio Sampaio (Carlos Pacheco), bancário e chefe de família, percebe que graças à COVID-19, todos os seus planos vão por água abaixo.

Agora, e por tempo indeterminado, vai ter de dividir o seu apartamento com a família e…alguns indesejados.

Os bilhetes para o espetáculo têm um custo de cinco euros e podem ser adquiridos aqui. A receita de bilheteira reverterá simbolicamente a favor de uma instituição particular de solidariedade social do concelho de Lagoa, que será selecionada após sorteio no espetáculo a realizar a 5 de setembro.

Os espetáculos realizam-se «cumprindo com todas as normas de segurança e higiene, em recintos ao ar livre, ainda que delimitados, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e planos de contingência criados para o efeito», explica o município. O uso de máscara é obrigatório.