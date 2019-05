Boa Esperança de Portimão soprou 90 velas

Teve lugar no sábado, 4 de maio, com a presença de todo o executivo camarário e da Junta de Freguesia de Portimão, a festa do 90º aniversário do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense. Houve música e quadros de revista à portuguesa, cantou-se o hino da coletividade, sopraram-se as velas e partiu-se o bolo de aniversário. Foram também entregues os prémios «Esperanças 2019» a Álvaro Faustino – A Cozinha (Comércio); Futsal Portimonense (Desportos coletivos); Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Portimão (Associações de solidariedade); Festival da Sardinha (Eventos/ Desenvolvimento Cultural); João Sena (Personalidades artísticas) e, por fim, à autarca Isilda Gomes (Mérito e excelência).