Blogger visitou concelho de Loulé para promover turismo nacional

Lígia Gomes gere o blog «A Crush On».

A Câmara Municipal de Loulé, em colaboração com a Região de Turismo do Algarve, apoiou nos dias 27, 28 e 29 de junho, a visita ao concelho da blogger Lígia Gomes, autora do blog «A Crush On» e algarvia de nascimento, natural precisamente da cidade louletana.

Esta visita inseriu-se numa iniciativa mais ampla promovida pela «Associação de Bloggers de Viagem Portugueses», intitulada #euficoemportugal, em que o objetivo foi convidar 48 dos seus associados a visitar uma região de Portugal, com o intuito de enaltecer o país como destino para férias e contribuir, desta forma, para a recuperação do turismo interno e da economia local, neste momento delicado de pandemia.

Assim, foi proposto um itinerário de 3 dias, durante os quais a blogger pôde experienciar uma panóplia de atividades, entre o barrocal e a serra, conhecendo a cidade de Loulé e o interior do concelho.

No primeiro dia, na manhã de sábado, 27 de junho, Lígia Gomes visitou o emblemático Mercado Municipal de Loulé, com as múltiplas cores dos seus produtos locais e regionais.

Seguiu-se um passeio pelas ruas do Centro Histórico e uma visita às oficinas do Loulé Criativo, nomeadamente à Oficina do Caldeireiro e à Casa da Empreita, onde participou no workshop de entrelaçar a palma. Numa aproximação à riqueza histórica e patrimonial da cidade e do concelho, a autorda de «A Crush On» esteve ainda no Museu Municipal de Loulé, onde teve a oportunidade de ver uma das grandes descobertas da paleontologia dos últimos anos – o fóssil do Metoposaurus algarvensis, encontrado na aldeia da Pena, e ficar a conhecer o projeto do aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO Loulé-Silves-Albufeira.

Ainda na sede do concelho, visitou o Castelo e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, terminando a manhã com uma prova de tapas e petiscos tradicionais no histórico Café Calcinha. No período da tarde, fez uma incursão ao interior do concelho, visitando a Quinta do Freixo, unidade de agroturismo, produção de agroalimentares e pastoreio, em Benafim.

No domingo, 28 de junho, a blogger passeou pela Rocha da Pena, em Salir, paisagem protegida onde, através da artista Manoli Ortiz, ficou a conhecer as plantas autóctones e a utilização das mesmas, em tingimento de tecidos.

O almoço passou por uma demonstração, passo a passo, da elaboração de uma cataplana, pela parceira do projeto Loulé Criativo, Ana Figueiras, levando Lígia Gomes a confecionar a sua própria cataplana de peixe, que foi degustada na Quinta da Tôr, acompanhada de uma prova de vinhos e visita à adega.

No último dia desta press trip, visitou um dos principais geossítios da região – a Mina de Sal-Gema de Loulé, com a colaboração da «Saltec», empresa organizadora das visitas e percursos pela Mina, agora acessível como mais um dos recursos turísticos do concelho.

A blogger irá posteriormente elaborar vários artigos (roteiro, experiências, entre outros) para publicação no seu blog, bem como nas respetivas redes sociais.

«Numa altura em que estas ferramentas tecnológicas constituem, cada vez mais, plataformas promocionais», a autarquia de Loulé «é da opinião que esta colaboração com profissionais da área será bastante profícua para dar a conhecer a diversidade turística do concelho».

Já Lígia Gomes, em declarações ao barlavento», considerou esta viagem por Loulé e, ainda, por São Brás de Alportel, «especial. Por um lado, porque me deu um olhar novo sobre a cidade que me viu nascer, por outro porque descobri onde fica o centro do universo, que é em São Brás de Alportel, para quem não sabe».

Para a blogger, alguns dos momentos altos desta viagem foram «aprender a tingir tecidos com pigmentos naturais, pelas terras louletanas, e ainda passear numa caravana até Parises», quando se deslocou para São Brás, outra das localidades visitadas.

Esta atividade contou ainda com visitas de outros bloggers a Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António e Castro Marim.