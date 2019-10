Bloco de Esquerda fecha campanha com mini périplo pelo Algarve

Numa altura em que campanha eleitoral entra na semana final, o Bloco de Esquerda (BE) continua a conversar sobre o programa necessário para o Algarve e para o país, «onde continua a faltar o investimento público, a especulação financeira nega o direito à habitação, a desregulação laboral aumenta horários de trabalho e comprime salários e o sistema financeiro delapida o Estado Social».

Nesta derradeira semana, os candidatos e candidatas do BE no Algarve andam em périplo apresentando uma estratégia para a reconversão energética, uma economia mais justa, com o controlo público dos setores estratégicos, e um caminho que combate as desigualdades.

Amanhã, quinta-feira, dia 3 de outubro, a campanha começa às 11 horas no eixo Vila Real de Santo António, Castro Marim e Tavira. Na EN125, na zona da Praia Verde, haverá uma ação sobre o resgate da concessão e a requalificação da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António. Com vários candidatos.

Na sexta-feira, dia 4 de outubro, a mobilização começa às 9h30 com visita à feira de Tavira com distribuição de jornais e contactos.

Mais tarde ao meio-dia, a comitiva fará distribuição de jornais e contactos com a população no centro de Vila Real de Santo António.

Às 15h30 será a vez de Portimão, com uma ação pela defesa da Ria de Alvor (viagem de barco).

O Bloco avança para Lagoa às 17 horas, onde haverá um ação na EN125, em Lagoa, pela abolição das portagens na Via do Infante.

A campanha termina em Faro às 18 horas com a iniciativa «Faz Acontecer em Montenegro!», com distribuições e contactos com a população.