Bióloga da UAlg mergulha com espécies ameaçadas em série televisiva

Nova série foi gravada em cinco países.

Sofia Graça Aranha, aluna do Doutoramento em Ciências do Mar, da Universidade do Algarve (UAlg), é a responsável por conduzir a série Ameaçados, de 14 episódios que estreou muito recentemente no Brasil e que «promete revolucionar o modo como olhamos para os animais marinhos».

Gravada em cinco países, ao longo do ano de 2017, a série é exibida todas as terças-feiras, às 22h00, no canal brasileiro Off. Os episódios já exibidos encontram-se disponíveis através do Globosat Play.

Se, como afirma Sofia Graça Aranha, «o Ser Humano é a verdadeira ameaça para a vida que habita o nosso planeta e os predadores, como os grandes tubarões, são apenas ameaçados», a bióloga da UAlg avança com um formato televisivo que pretende aproximar o público destes animais, questionando-o sobre quem é, afinal, o verdadeiro predador.

Ao mergulhar com tubarões e outras espécies marinhas, num ambiente de tensão, mas também de beleza e calmaria, Sofia Aranha tem como objetivo formar públicos – passando informações relevantes sobre estas espécies de forma lúdica e leve – e despertando-os para a temática ambiental, uma vez que, como assegura, a conservação da natureza depende da mudança de hábitos dos humanos.

«Hoje, mais do que nunca, temos uma urgência em tomar atitudes para reverter danos e impactos que causamos durante décadas e até mesmo séculos de negligência ambiental. Se até há pouco tempo atrás se acreditava que os recursos marinhos eram infinitos, hoje sabe-se que muitos stocks estão completamente esgotados e muitos estão ameaçados», lamenta a bióloga .

Planeado e gravado durante o seu mestrado na UAlg, o programa Ameaçados retrata a importância destas espécies para o equilíbrio dos ecossistemas, colocando a nu o impacto da ação humana e da sobrepesca.

«Infelizmente, as medidas de proteção que são impostas a estes frágeis animais ainda não impedem que eles sejam apanhados nas artes de pesca e muitos deles não sobrevivem mesmo após serem rejeitados. Queremos saber qual a condição destes animais quando vêm a bordo e quais as ações que devemos tomar para diminuir a sua captura e aumentar as suas chances de sobrevivência». Para isso, Sofia Graça Aranha mergulhou com as espécies mais perigosas, desde o tubarão-tigre, ao tubarão cabeça-chata e o tubarão branco.