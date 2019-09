Bicicletas «pasteleiras» passeiam amanhã em Monchique

O IV Passeio de Pasteleiras do Clube Desportivo e Cultural da Nave, realiza-se amanhã, domingo, dia 8 de setembro, às às 10h00 nas Várzeas da Nave, Monchique.

A partida será em direcção ao centro da vila pela estrada velha, passando pela Rua Serpa Pinto, Bairro de São Roque, Largo dos Chorões (paragem com abastecimento), Rua da Igreja, São Pedro, Heliporto e regresso às Várzeas da Nave, seguindo-se o almoço e um pequeno convívio durante a tarde.

O desafio para o passeio é «Veste um Traje a rigor e vem pedalar de forma divertida».

Durante o percurso vai haver muita animação, onde uma charrete vai acompanhar todo o passeio e fazer relembrar as tradições do concelho, no Largo dos Chorões a animação vai contar com a presença do grupo Giletes d’Aço.

As inscrições podem ser feitas no local a partir das 9h00, através da página do fecebook, ou por email ([email protected]).

O passeio conta com o apoio do município de Monchique, Junta Freguesia de Monchique, Grupo de Dinamização Cultural o Monchiqueiro, Rádio Fóia e Paula Medronho Seguros.