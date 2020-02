Biblioteca Municipal de Silves recebe sessão «Em defesa dos oceanos»

Ação é dinamizada pelo Centro de Ciência Viva de Lagos.

A Câmara Municipal de Silves, através da sua Biblioteca Municipal (BMS), leva a efeito no próximo dia 28 de fevereiro, sexta-feira, às 21h00, uma ação de sensibilização para as questões ambientais dinamizada pelo Centro de Ciência Viva de Lagos e intitulada «Em defesa dos oceanos», no auditório da Biblioteca.

Esta atividade procurará sensibilizar e alertar para o desenvolvimento sustentável, sobretudo dos ambientes marinhos e costeiros, contribuindo para o desenvolvimento de uma cidadania ativa e participativa.

Para o município, «a proteção dos oceanos começa em casa e cada um pode contribuir para reduzir substancialmente os perigos de contaminação dos ambientes marinhos».

Na ação será transmitido como classificar, triar e recolher diferentes tipos de lixo marinho que podem ser encontrados na praia, bem como a problemática, origem, consequência e mitigação do problema do plástico nos oceanos e sobretudo do microplástico.

Durante a atividade, os participantes recorrerão a preparações microscópicas para observação de microplástico e microesferas de vários produtos de uso corrente no nosso dia-a-dia.