Biblioteca Municipal de Faro reabre com «acesso seguro» para todos

Tomadas várias medidas para diminuir o perigo de propagação do novo Coronavírus.

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa (BMF) reabre as suas portas ao público a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de junho, num horário reduzido, das 10h00 às 17h30, de 2ª a 6ª feira, garantindo «acesso seguro a todos os utilizadores e com regras comuns a todos os espaços, tais como utilização obrigatória de máscara e higienização das mãos».

Nesta fase de adaptação ao desconfinamento progressivo, os serviços estarão condicionados de forma a assegurar o mínimo de risco de contágio e propagação do vírus e serão seguidas todas as orientações da Direção-Geral de Saúde e partilhadas pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas em termos de segurança sanitária, higienização do espaço e do material documental. Será também garantido o distanciamento social entre os utentes.

Como medida de segurança, o acesso aos setores, serviços e estantes será sempre orientado pelos técnicos da biblioteca e a permanência na infraestrutura terá um limite máximo de 60 minutos, tal como a utilização dos computadores.

Só serão permitidas, no local, 28 pessoas em simultâneo, distribuídas pelos diferentes espaços. Não será disponibilizada a leitura de periódicos (jornais e revistas) e, após a consulta, os livros deverão ser depositados nos locais apropriados. Todos os documentos devolvidos e consultados serão sujeitos a um período de quarentena de 9 dias. Não se aceitam doações de documentos nem se realizam empréstimos interbibliotecas.

Durante este período, será privilegiado o serviço de empréstimo domiciliário em regime de take away, já iniciado no dia 11 de maio, e que mantém as condições especiais de cinco livros pelo prazo de 30 dias não renováveis.

Para proceder à requisição, o leitor pode aceder ao catálogo (aqui) e escolher as suas preferências literárias, contactando a Biblioteca por e-mail, ou pelo telefone 289 870 000, e indicando o título e autor dos livros a que pretende ter acesso, identificando-se com o seu nome completo e nº de leitor da Biblioteca.

Os livros poderão ser levantados em data e hora agendada. As devoluções dos documentos em atraso não terão penalizações, desde que entregues até dia 5 de junho.

Também como forma de diminuir a possibilidade de propagação do novo Coronavírus, todos os postos de atendimento encontram-se apetrechados com uma barreira de proteção acrílica e foram reforçadas as medidas de higienização das áreas frequentadas pelo público, nomeadamente das mesas, cadeiras, teclados e monitores dos computadores de acesso à Internet, maçanetas de portas, casas de banho e zonas de passagem.

Recorde-se que a Biblioteca Municipal de Faro encerrou as suas instalações no dia 17 de março, em virtude da pandemia COVID-19, de acordo com as regras impostas pelo Estado de Emergência, de distanciamento social e confinamento.

Durante este período, os funcionários da BMF têm estado em teletrabalho a desenvolver iniciativas para a comunidade, recorrendo à sua página de facebook e visando a promoção da leitura e acesso à informação e cultura.

Destaca-se a Hora do Conto, de 2ª a 6ª feira, às 18h00, e ao sábado, às 16h00, atividades mantidas até serem retomadas as ações presenciais.