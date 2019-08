Biblioteca móvel de Loulé chegará a novos locais no concelho

Bibliomóvel volta no próximo dia 16 de setembro para mais uma temporada de serviços, com uma nova viatura «amiga do ambiente», que irá percorrer novas zonas rurais do interior do concelho, levando à população local alguns dos serviços disponíveis na Biblioteca Municipal de Loulé.

Esta nova carrinha «é mais funcional, dada a sua dimensão mais reduzida», o que permitirá chegar a mais localidades.

Para além da Tôr, Vales Silves, Benfarras, Alfontes, Patã, Boliqueime, Cortelha, Ameixial, Querença, Barrosas, Almancil e Benafim, onde a população já tinha acesso a esta viatura, o Bibliomóvel irá percorrer mais nove novos pontos do território louletano: Monte Seco, Vale Judeu, Nave do Barão, Esteval, Soalheira, Barreiras Brancas, Malhão, Azinhal e Alcaria.

«Numa clara preocupação com as questões ambientais, como tem sido apanágio da autarquia de Loulé ao longo dos últimos anos, esta é uma carrinha amiga do ambiente, equipada com um sistema solar fotovoltaico para produção e armazenamento de energia, a qual será utilizada para alimentar os equipamentos que apoiam as atividades», explica a autarquia.

Recorde-se que o Bibliomóvel conta com um fundo de 1500 documentos, entre livros e audiovisuais (cd’s e dvd’s), onde a população poderá fazer consultas ao material disponível, assim como requisitá-lo.

Nesta «biblioteca móvel» é possível também a leitura de periódicos. O acesso às novas tecnologias é outra das componentes do projeto, que integra dois postos de Internet e acesso sem fios para os utentes que pretendam usar os próprios computadores portáteis no local.