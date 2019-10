Biblioteca Municipal de Silves (BMS) comemora o Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro, com um showcooking dinamizado pelo Chefe Augusto Lima e um workshop de Vera Belchior sobre vegetarianismo.

O Workshop terá início às 18h30, na Sala Urbano Tavares Rodrigues, seguindo-se o showcooking às 21h00, no pátio da BMS.

Valorizar a Dieta Mediterrânica e alertar os munícipes para a importância de uma alimentação saudável são os objetivos desta iniciativa, que permitirá aos participantes aprender sobre o vegetarianismo (um estilo de alimentação de base vegetal, que exclui carne e peixe e que pode ou não incluir derivados de origem animal – leite, ovos, etc.) com Vera Belchior, naturopata e autora do livro «Nascer e crescer vegetariano».

A autora é ainda responsável por várias ações de divulgação de temas diretamente relacionados com a Naturopatia e as Terapias Complementares, bem como autora de artigos para diversas revistas.

Simultaneamente, os presentes poderão desfrutar de um showcooking interativo, no qual trocarão opiniões e degustarão os pratos confecionados pelo Chefe Augusto Lima, um dos mais conceituados Chefes de Cozinha do Algarve, que conta com quase 40 anos de carreira, estando associado a inúmeros projetos de restauração do Algarve.

Recordamos que o Dia Mundial da Alimentação se assinala no mesmo dia em que, em 1945, no Canadá (Québec), foi fundada a FAO – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, com a missão de aumentar os níveis de nutrição e os padrões de vida, melhorar a produtividade na agricultura e as condições de vida das populações rurais.

Desde a sua criação, a FAO tem trabalhado para atenuar a pobreza e a fome, promovendo o desenvolvimento agrícola, uma melhor alimentação e o alcance da segurança alimentar, definida como o acesso permanente de todas as pessoas aos alimentos de que necessitam para uma vida ativa e saudável.