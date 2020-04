Biblioteca de Loulé retoma empréstimo de livros em «take away»

Leitores requisitam por telefone ou e-mail e recolhem no local.

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, retoma o serviço de empréstimo a partir da próxima quarta-feira, 15 de abril. Irá funcionar na sua sede, entre segunda e sexta-feira, das 11h00 às 17h00.

Para aceder a este serviço os interessados deverão consultar o catálogo da Biblioteca aqui e escolher as suas preferências de leitura. Depois, é necessário telefonar para o número 289 400 850 ou enviar um e-mail, indicando os livros que pretende requisitar (títulos e autores), o número de Leitor da Biblioteca Municipal e o nome completo.

Por fim, será agendada data e horário para levantamento da encomenda na Biblioteca Municipal.

Recorde-se que, à semelhança de outros serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Loulé, a Biblioteca fechou as portas no dia 10 de março como medida preventiva para conter a propagação da Covid-19, no âmbito do Plano de Contingência Municipal.