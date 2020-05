Biblioteca de Loulé alarga «take-away» de livros ao Polo de Quarteira

Utentes escolhem os livros online e levantam presencialmente.

Após ter retomado o serviço de empréstimo na biblioteca-sede, a Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen de Loulé avança com o serviço também no Polo em Quarteira, a partir de hoje, segunda-feira, 4 de maio.

Para aceder ao serviço, o utente deverá consultar o catálogo da Biblioteca disponível aqui e escolher as suas preferências.

Depois terá de telefonar para o 289 400 846 ou enviar e-mail e indicar os livros que pretende requisitar (títulos e autores), o número de leitor da Biblioteca Municipal e nome completo.

Por fim, será agendada data e horário para levantamento da encomenda no Polo da Biblioteca em Quarteira. Neste Polo, o serviço de empréstimos vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00.

Com esta iniciativa, a Biblioteca Municipal de Loulé pretende «promover uma aproximação dos seus utentes/leitores a parte do seu fundo documental, numa altura em que os seus serviços funcionam de forma limitada face às medidas preventivas aplicadas para conter a propagação do surto do novo coronavírus».