Berg dá música ao último Lado B de 2019 em Silves

Concerto integra a rúbrica Lado B, promovida pela Câmara Municipal de Silves.

Berg (Teófilo Sonnemberg) atuará no próximo dia 6 de dezembro, às 21h30, no Teatro Mascarenhas Gregório.

O cantor e compositor integrou a banda do Rui Veloso e cooperou em álbuns de Boss AC, Rita Guerra, Nuno Guerreiro, Pedro Abrunhosa e GNR.

Lançou o seu primeiro álbum a solo em 1999, o homónimo «Berg», seguido de «Mundo», em 2008. Em 2013 concorreu à primeira edição do Factor X em Portugal, que venceu em fevereiro de 2014.

Logo de seguida lançou um novo álbum homónimo e em 2016 «Tempo», totalmente interpretado em português, onde o músico evidencia a sua versatilidade vocal e o domínio de vários instrumentos.

Com um custo de oito euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos quer através da bilheteira online BOL, quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude), podendo, ainda, ser adquiridos no local, no dia do espetáculo, a partir das 19h30.

A rubrica Lado B procura «apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. Ao concerto, por norma, associa-se uma breve conversa como forma de aproximar o público ao artista».