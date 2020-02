Bensafrim vai ter abastecimento de água melhorado

Depois de aprovado, em 2019, o projeto de substituição de condutas de água em Bensafrim, foi agora estabelecido um contrato com a Infraestruturas de Portugal SA (IP).

A intervenção visa resolver definitivamente os problemas de abastecimento de água naquela freguesia, sentidos no passado e que foram entretanto ultrapassados com uma ligação provisória.

O contrato a estabelecer com a Infraestruturas de Portugal SA (IP), aprovado na última reunião da Câmara Municipal de Lagos, vem agora permitir avançar com o processo, uma vez que o projeto prevê a instalação de condutas no subsolo, num troço da EN 120 onde se inclui a travessia da Ribeira da Machada.

As características do projeto de substituição de condutas de água em Bensafrim determinam que a obra só possa avançar após a devida autorização da Infraestruturas de Portugal e celebração de contrato de concessão entre as duas entidades, uma vez que está em causa a instalação de infraestruturas enterradas na rede rodoviária nacional.

A autarquia espera agora ter reunidas todas as condições para poder desenvolver o procedimento de contratação da empreitada, a qual tem um valor estimado de 281 mil euros, e realizar esta obra de melhoria do abastecimento público de água à população da Vila de Bensafrim.