BE quer Parque de Campismo fora da Praia de Faro e sugere Pontal

A Comissão Coordenadora Concelhia de Faro do Bloco de Esquerda (BE), reuniu no dia 2 de julho com a Associação dos Utentes Amigos do Parque de Campismo Municipal e Social da Praia de Faro (AUAPCPFARO), a pedido desta para discutir a problemática relativa à denúncia do comodato com a Câmara Municipal de Faro.

Ao BE, a associação «deu conta da sua insatisfação sobre a forma como foi levada a cabo a referida denúncia, nomeadamente da falta de diálogo com o executivo municipal».

Os representantes daquela associação «deixaram claro que a sua luta sempre foi conseguir para Faro um parque de campismo para todos, e não um condomínio fechado como parece ter chegado à opinião pública».

E justificaram que se trata de uma injustiça, pois «o contrato de comodato imposto pela Câmara Municipal de Faro limitou usufruto do espaço apenas aos associados da associação, fechando-o aos restantes campistas», segundo informa o Bloco de Esquerda.

Ainda na reunião com aquela força, a associação de utentes «afirmou interesse em contribuir para a solução do problema, em contribuir para uma solução que satisfaça todos os interesses envolvidos, sobretudo a existência de um parque de campismo público com acesso livre para todos os campistas e caravanista que visitam Faro, mas também acessível para os campistas e caravanistas de Faro em regime de estadias de longa duração».

A associação «deu nota das suas reservas relativas à possibilidade da atual localização ser a indicada para um parque de campismo com condições ambientais e de segurança».

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda ouviu as questões levantadas pela associação de utentes e «deu nota da sua preocupação com a defesa do espaço público».

A posição do Bloco de Esquerda «foi já plasmada numa recomendação aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, e retoma a sua proposta de criação de um Parque de Campismo Municipal fora da Praia de Faro, pois tal solução permitiria conciliar os diferentes interesses em jogo, dotar o concelho de uma infraestrutura de qualidade cumprindo todas as normas de segurança, e não menos importante deslocá-la para uma zona menos sujeita aos efeitos das alterações climáticas, minimizando riscos para pessoas e bens».

De entre as localizações possíveis, o Bloco de Esquerda «entende que se deve considerar a área do Pontal/ Ludo, podendo o Parque de Campismo ser o primeiro passo para a requalificação desta zona com vista à criação de uma área protegida/ parque verde municipal».

A intenção de rescindir o contrato de comodato foi anunciado pela Câmara Municipal de Faro em junho de 2018.

Poucos dias mais tarde, a Associação dos Utentes Amigos do Parque de Campismo Municipal e Social da Praia de Faro convocou uma conferência de imprensa, na qual refutou os planos da autarquia, considerando que «é mais fácil aparecer o Pai Natal em Faro este ano do que um parque de campismo».

No início de junho, Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, confirmou ao «barlavento» que as obras no Parque de Campismo da Praia de Faro arrancam em outubro e que o equipamento deverá abrir portas em 2020.