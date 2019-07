BE quer apuramento de responsabilidades no processo Ambifaro

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda (BE) de Faro, enviou hoje, sexta-feira, 12 de julho, uma nota à imprensa, na qual exige o apuramento de responsabilidades no processo Ambifaro.

A Ambifaro, empresa municipal criada em 1999, tem tido desde sempre o apoio das sucessivas governações autárquicas do PS e do PSD.

Três anos consecutivos de prejuízos (2015 a 2017), obrigaram a uma auditoria, tendo a Assembleia Municipal constituído uma Comissão de Acompanhamento a essa auditoria, da qual fazem parte todos os partidos representados na Assembleia.

O Bloco de Esquerda «sempre fez parte do conjunto daqueles que questionaram a gestão daquela empresa. As notícias vindas a lumeacerca da gestão danosa da Ambifaro parecem dar razão às nossas apreensões».

Para «salvar financeiramente a Ambifaro, para além dos empréstimos bancários, o executivo camarário aprovou, com a abstenção dos vereadores do PS, uma proposta à Assembleia Municipal, para reintroduzir os parquímetros em Faro, revertendo os lucros para o reequilíbrio financeiro da Ambifaro».

O Bloco de Esquerda, tal como outros, «defendeu que a exploração dos parquímetros deveria ser entregue ao município e não a uma empresa que já tinha revelado, à exaustão, falta de condições para gerir a coisa pública».

A necessidade, contudo, «de se conhecer a realidade financeira da Ambifaro fez com que PS, CDU e BE votassem contra a proposta, a qual teria sido chumbada, não fosse um membro do PS ter optado por fazer o jeito à direita, a fazer lembrar o deputado limiano de má memória».

Agora, «a bomba rebentou! Sem preconceitos e sem processos de intenções, o Bloco de Esquerda entende que cabe agora à justiça ir ao fundo das questões, e apurar as responsabilidades, se as houver».