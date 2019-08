Bar Marginália estreia festival de Rock no centro de Portimão

Primeiro «Live and Loud Fest Powered by Marginália» terá lugar na Praça da República, nas noites de 28 e 29 de agosto, quarta e quinta-feira, a partir das 22h00.

O programa integra, no dia 28, o Tributo Anos 80, a cargo da banda algarvia The Knight Riders, composta por antigos membros do icónico grupo La Plante Mutante e que revisitará alguns dos temas mais emblemáticos de uma década repleta de intérpretes, agrupamentos e composições que revolucionaram a cena musical, com estilos e sonoridades que continuam a não deixar ninguém indiferente, do rock à pop eletrónica, através de sucessos dos Duran Duran, Guns N`Roses, Depeche Mode, Tears for Fears, Michael Jackson, INXS, Brian Adams e Bon Jovi.

No dia seguinte, 29 de agosto, os One Vision protagonizam um Tributo aos Queen, interpretando os grandes clássicos do grupo liderado pelo lendário Freddie Mercury.

A expetativa é que temas como «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions» ou «Who Wants to Live Forever», entre tantos outros, sejam entoados a uma só voz pelo público.

Os One Vision são a mais antiga banda de tributo aos Queen em Portugal, somando mais de 600 concertos no nosso país e no estrangeiro, sendo ainda presença assídua em programas televisivos.

Após os concertos, a festa continuará no Bar Marginália que, com mais de 17 anos de existência, integra o roteiro de bares de música ao vivo portugueses, assumindo-se como «o espaço de concertos mais underground do Barlavento algarvio». Pelo palco do estabelecimento, já passaram mais de 500 bandas, nacionais e internacionais, de originais e de tributo.

Os dois espetáculos ao ar livre, dirigidos a toda a família, têm acesso gratuito, contando com a organização do Bar Marginália, com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia de Portimão.