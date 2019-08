Bandas algarvias levam «metal» à Associação de Músicos em Faro

Villain Outbreak lançam o seu primeiro álbum com um concerto na capital algarvia, ao qual se juntam os Pull The Trigger e os Heaven Can Hate.

A banda Villain Outbreak é composta por Francisco Martins na voz, João Dourado na bateria, Hugo Costa no baixo e Pedro Miguel e Tassilo Martin nas guitarras.

Para celebrar o lançamento do seu primeiro álbum, a banda vai levar a cabo um concerto na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro, no próximo sábado, 31 de agosto, às 22 horas.

Juntam-se à festa dois convidados «muitos especiais»: os Pull The Trigger, um dos nomes «incontornáveis» do metal Farense, e os Heaven Can Hate, conjunto quarteirense que se estreia em concertos ao vivo, depois de terem lançado o EP de estreia «Canvas» e o single «Endless Path».

Este novo álbum dos Villain Outbreak surge quase quatro anos após o lançamento do seu primeiro EP, «No Story For A Hero: Chapter 1 (2015)». A banda prepara-se agora para lançar o álbum de estreia, intitulado «uneven», no próximo dia 31 de Agosto, em formato físico e em todas as plataformas de streaming.

O trabalho foi gravado no Eyeball Studio, de Carlos Rocha, e editado pela Racing Planet. É composto por nove temas e inclui os singles já editados «Rivals» e «Burning Like a Phoenix».

O conjunto algarvio de metalcore, formado em 2013, estará também presente no programa Porta Aberta, da rádio Voz Efikaz, esta sexta-feira, dia 30 de agosto, às 19h00.

Os bilhetes para o concerto em Faro têm o preço de seis euros, sem CD, e oito euros, com o novo CD incluído.