Bancários do Sul e Ilhas conviveram em almoço na Barragem de Odeleite

Iniciativa do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas.

A seção de Faro do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) efetuou, pela primeira vez na sua história no Algarve, o almoço da Matança do Porco, no sábado, 15 de fevereiro, junto à Barragem de Odeleite.

Ao todo, foram cerca de 60 pessoas a aderir e, segundo o Coordenador da Regional de Faro do SBSI, José Manuel Martins, a iniciativa «foi um sucesso e é para continuar a ser realizada já no próximo ano, visto todos os bancários terem gostado e a maior parte ter pedido para que se realizasse novamente».

No repasto foram saboreados vários pratos, «desde as entradas à moda da Serra, o sangue cozido de azeite e vinagre, a tradicional fritada e as carnes grelhadas, que deixaram todos os presentes encantados», congratula-se a organização.

O evento contou ainda, na parte final, com música ao vivo do guitarrista e cançonetista José Afonso, «que durante a sua actuação trouxe grande alegria e boa disposição a todos os presentes».