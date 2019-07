Balcão Único acolhe primeiro Espaço Cidadão de Olhão

O Balcão Único do município de Olhão, que funciona no edifício dos Paços do Concelho, passa a disponibilizar, a partir de hoje, segunda-feira, dia 1 de julho, os serviços do primeiro Espaço Cidadão a entrar em funcionamento no concelho.

O presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina, foi o primeiro utente, tendo aproveitado para renovar o cartão de cidadão.

«Além dos serviços que o Balcão Único já disponibilizava, acrescentamos, a partir de hoje, o atendimento mediado de um conjunto alargado de serviços da Administração Central, de forma a chegar cada vez mais perto dos cidadãos», explica o autarca.

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão, permitindo o acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público.

Renovar a carta de condução ou o cartão de cidadão, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença ou realizar os serviços e-fatura, são alguns dos serviços disponíveis, a partir de agora, no Espaço Cidadão do Balcão Único do município de Olhão.

A lista completa de serviços pode ser consultada aqui.