Balcão do Empreendedor de Lagoa apoia 14 projetos de investimento

Investimento potencial nos projetos é de 28 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Lagoa está a acompanhar 14 projetos de investimento de diferentes setores de atividade e com diferentes escalas, através do seu Balcão do Empreendedor. Quando concretizadas podem contribuir para a criação de mais de 250 postos de trabalho, num investimento combinado que poderá ascender aos 28 milhões de euros.

Posicionados nas áreas da agricultura, do desporto, do comércio e do turismo, estes catorze projetos reúnem já condições de concretização mais avançadas, mas juntam-se ainda outros em fase de maturação.

Segundo Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, «o conjunto de investimentos que o balcão do empreendedor do município está a acolher faz prova da capacidade do concelho para atrair investimentos vindos do exterior, e motivar iniciativas internas, mesmo em condições tão adversas como as geradas pela pandemia».

O autarca afirma que «o desenvolvimento do território, a atração de investimentos e a consequente criação de emprego e de riqueza, são objetivos estratégicos do município», considerando «de vital importância o combate à sazonalidade e dependência do turismo, colocando o foco na atração de novos investimentos complementares e alternativos ao produto turístico já consolidado».

O Balcão do Empreendedor cumpre na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, o seu primeiro ano de atividade. É um serviço municipal criado para promover de forma pró-ativa o concelho de Lagoa enquanto destino preferencial para investir. Tem vindo a desenvolver acompanhamento personalizado aos investidores, em todas as fases dos processos de licenciamento e de articulação com as diferentes entidades envolvidas, procurando assumir um papel catalisador da concretização do investimento.