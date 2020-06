Baixo Guadiana e Grande Rota do Guadiana 15 já são marcas registadas

Processos de registo tinham sido iniciados em 2018.

A Associação Odiana concluiu o registo de marcas, a nível nacional e europeu, do destino «Baixo Guadiana» e do produto e estrutura turística «Grande Rota do Guadiana – GR15», no âmbito da sua Estratégia Turística.

O registo das marcas foi concretizado com o propósito «de valorização e salvaguarda do investimento nestes produtos de referência, facilitando o controlo estatístico de utilização, mas sobretudo atuando na promoção de um selo de qualidade e segurança de ambos os produtos».

Ambos os registos, sob a tutela do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Portugal) e Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, foram iniciados em 2018 e concluídos neste mês de junho».

A salvaguarda, valorização e promoção das marcas «Baixo Guadiana» e «GR15» constituem uma ação integrada no projeto Promoturis, cuja meta é «consolidar a oferta, tornar a região mais competitiva e, como instância final, romper os ciclos de sazonalidade».

Esta é mais uma aposta da Direção da Odiana para a afirmação do Baixo Guadiana como destino de turismo de natureza «por excelência, sob o slogan natureza sem fim».

Paralelamente a esta iniciativa, a Odiana tem vindo a desenvolver um conjunto de ações e produtos promocionais do território: Guia de Ornitologia, Guia e Vídeo da Grande Rota do Guadiana (1º lugar nacional, categoria Turismo Ativo, no Festival Art&Tur 2019), participação em certames internacionais, ações publicitárias diversas, Press Trips, entre outras.

Recorde-se que esta é uma iniciativa da Associação Odiana, no âmbito do projeto Promoturis – Plano de Promoção Turística e Cultural – apresentado ao Aviso de Abertura ALG-14-2016-10 – Promoção Turística e Realização de Eventos Culturais, prioridade de investimento 6.3, financiado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020.