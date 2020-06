Avançam contrapartidas no espaço público pelo Pestana Ferragudo Resort

Obras privadas trazem benefícios ao espaço público no concelho de Lagoa, segundo já tinha sido anunciado pelo Grupo Pestana.

As obras da nova estrada que vai ligar Ferragudo à sede do concelho de Lagoa iniciam-se logo no início do próximo ano.

Outras requalificações do território foram negociadas entre o município e os promotores privados em fevereiro. Aliás, o barlavento já tinha dado a conhecer este projeto em outubro de 2017.

A construção da nova via a nascer paralela à atual linha de água conhecida por Vale de Deus é uma aspiração antiga da população de Ferragudo.

Esta vila, situada no extremo do concelho, ficará assim a cinco minutos de distância da cidade de Lagoa, por esta via incluída no empreendimento Pestana Ferragudo Resort, de acordo com o protocolo assinado a 28 de fevereiro na Câmara Municipal de Lagoa.

A criação de bacias de retenção de águas da chuva para minimizar o risco de cheias repentinas na baixa de Ferragudo é outro dos benefícios assumidos pelo promotor do futuro Campo de Golfe de Ferragudo.

A construção de lagos na parte sudeste da área a intervencionar permitirá também o abastecimento para rega do campo de golfe, juntando as águas a fornecer pela Associação de Regantes com as provenientes da ETAR da Boavista.

As obras deverão começar em breve e, apesar de serem de iniciativa privada, trazem impactos positivos ao espaço público, para além de novos postos de trabalho.

A necessidade de valorizar e preservar o território e os patrimónios naturais e culturais daquela zona do concelho de Lagoa pontoou as negociações entre os empreendedores e o município de Lagoa.

A salvaguarda dos valores arqueológicos existentes e a integração no projeto de todos os poços, eiras, tanques, entre outros testemunhos de história que persistem nos 94 hectares de terreno, foram algumas das garantias asseguradas no contrato já assinado entre o dono da obra e a Câmara de Lagoa.

Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana e Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

A recuperação da azinhaga existente no interior da propriedade privada, entre o Poço dos Pardais e a Via do Vale do Regato, com ligação a percursos pedonais e cicláveis, é um dos exemplos da preocupação em conjugar a atividade do golfe com a defesa das potencialidades naturais e os testemunhos da vivência humana nesta parcela do território do concelho.

Luís Encarnação, presidente do Câmara Municipal de Lagoa afirmou que, no entanto, o Campo de Golfe de Ferragudo deverá ser o último autorizado no concelho de Lagoa.