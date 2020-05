Avança construção de um pontão pedonal na Ribeira de Aljezur

Empreitada já foi adjudicada.

A Câmara Municipal de Aljezur assumiu a realização da obra de construção de um pontão pedonal na Ribeira de Aljezur, após várias reuniões com a Infraestruturas de Portugal.

Esta obra permitirá retirar os passeios dos peões no interior da ponte, melhorando a circulação automóvel, «garantido assim mais e melhor segurança para todos, enquadrando-se a mesma nas intervenções de requalificação da frente ribeirinha de Aljezur».

O ato de consignação foi assinado no dia 19 de maio, terça-feira, para início da empreitada. A obra terá uma parte de construção civil, que obriga à realização de duas fundações nas margens da ribeira, onde irá assentar o passadiço, que terá um vão com cerca de 40 metros, construído em metal e com piso de material reciclado. Este será construído em fábrica e colocado posteriormente no local.

A obra foi adjudicada à empresa Correta – Construções, Lda., de Aveiro, por um valor de 196330 euros e um prazo de construção de 120 dias, «permitindo mais conforto e mais segurança para os peões e automobilistas. Esta infraestrutura completa assim o investimento nesta zona do parque ribeirinho, que sofreu obras, recentemente concluídas, dando mais qualidade a esta área da vila de Aljezur», afirma a autarquia.