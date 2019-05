Avaliação cardiovascular chega à população mais isolada de Tavira

A partir de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, no âmbito das comemorações «Maio, Mês do coração», profissionais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Sotavento da ARS Algarve vão percorrer o concelho de Tavira com a Unidade de Saúde Móvel +Proximidade para avaliarem o risco cardiovascular da comunidade geral, com especial enfoque na população idosa residente nas zonas rurais isoladas daquele concelho.

Durante o mês de maio, um médico e um enfermeiro especialista em saúde comunitária do ACeS Sotavento, em colaboração com a Câmara Municipal de Tavira, vão visitar as várias localidades citadinas e serranas do concelho na USMP com o objetivo de identificar precocemente patologias relacionadas com o coração e os vasos sanguíneos, numa atividade de sensibilização da população para adotar estilos de vida saudáveis e identificar fatores de risco que não estejam controlados como por exemplo hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, entre outros.

A realização deste diagnóstico de saúde de doenças cérebro-cardiovasculares e avaliação do risco cardiovascular, que vai ser efetuado gratuitamente pela equipa do ACeS Sotavento, consiste na realização de testes de glicémia, medição da tensão arterial, cálculo do índice de massa corporal, medição do perímetro abdominal, avaliação de colesterol no sangue, sendo ainda possível realizar um electrocardiograma se houver necessidade. No caso de serem detetados valores anormais e após uma consulta médica, será efectuado um encaminhamento do/ da utente para o serviço hospitalar mais indicado.

Esta ação de promoção de saúde e prevenção de doença, que integra no Plano Local de Saúde do ACeS Sotavento, tem como objetivos reduzir as doenças cérebro-cardiovasculares na comunidade em geral e nos idosos isolados, promover estilos de vida saudáveis a população alvo e reduzir o número de mortes antes dos 70 anos por doenças do cérebro e do coração no concelho de Tavira.

De referir que esta é uma das dez Unidades de Saúde Móvel adquiridas no âmbito de um projeto USM +Proximidade, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, e que visa reforçar os cuidados de saúde de proximidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em dez concelhos da região.