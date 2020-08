Autoridade Marítima socorreu vítima de pré-afogamento em Albufeira

Homem de 79 anos teve de ser reanimado. Os militares do projeto «SeaWatch», da Autoridade Marítima Nacional, prestaram socorro, na manhã de ontem, quinta-feira, 20 de agosto, a um homem de 79 anos, vítima de pré-afogamento na praia de Santa Eulália, em Albufeira. O alerta foi recebido pelo piquete do Posto da Polícia Marítima de Albufeira que, «de imediato, se deslocou para o local, juntamente com os elementos do projeto SeaWatch».

No local, «os nadadores-salvadores, em conjunto com uma médica e uma enfermeira presentes na praia, encontravam-se a efetuar as manobras de reanimação, tendo os elementos do projeto «SeaWatch» continuado com as mesmas com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE) e oxigenação, até à chegada da Cruz Vermelha Portuguesa e das duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação» do INEM.

A vítima foi posteriormente transportada para o Hospital de Faro, tendo o Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomado conta da ocorrência.